"Il canto del solo": il concerto di Mattaliano al museo Mandralisca di Cefalù

Venerdì 21 dicembre alle 18.30 al Museo Mandralisca di Cefalù (via Mandralisca 13) in scena "Il canto del solo", con i suoni creativi ideati dal clarinettista e compositore Giovanni Mattaliano, insegnante di clarinetto jazz al Conservatorio Scarlatti di Palermo, ideatore di innumerevoli produzioni musicali contemporanee che lo hanno portato in giro per il mondo. Una performance con musiche e testi originali ideata dall'eclettico fiatista e compositore siciliano che richiama l'attenzione ai percorsi sonori degli elementi della natura con dei soli meditativi immaginati con otto quadri musicali.

La scena si apre con le proiezioni realizzate dallo stesso Mattaliano in collaborazione con il regista e videomaker Massimo Raimondi. La performance è sponsorizzata dalla Buffet Crampon di Parigi e dal Museo Mandralisca. Durante la performance si potranno anche acquistare gli ultimi cd (Voci del dove, Soteira, Spirit) con musiche originali di Giovanni Mattaliano, prodotti dell'etichetta jazzliveimprovisation e SentirArt. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni telefonare al 347 4768213