Stimolare la lettura e promuovere gli scrittori: parte "I Libri di Ballarò"

"I Libri di Ballarò": una nuova idea per stimolare la lettura e promuovere gli scrittori. Chi desidera fare conoscere il proprio libro avrà a disposizione un team di professionisti e la possibilità di presentare la sua opera nella splendida cornice di Moltivolti, in via Giuseppe Mario Puglia 21, nel cuore di Ballarò, uno dei mercati popolari più antichi della città. E' tutto pronto per il lancio di questa nuova iniziativa, che prenderà il via giovedì 17 maggio alle ore 16,30 con la presentazione del romanzo di Claudia Saba, "In viaggio per la felicità".

Claudia Saba nasce a Santa Maria Capua Vetere, è redattrice e scrittrice romana, già candidata al Premio Campiello 2017 con il suo primo romanzo “Era mio padre”. Ha conseguito la maturità classica e un master in Counseling. È redattrice per il quotidiano Alganews, vincitrice del "Gatto d’Oro per la Cultura e Letteratura", si è classificata seconda alla fiera del libro 2017 in Costiera Amalfitana. Alla presentazione a Ballarò, oltre all’autrice, saranno presenti il vice capo redattore del Giornale di Sicilia Piero Cascio; Lidia Vivoli, una donna bagherese ridotta in fin di vita da colui che pensava fosse il suo amore; Alessandro Fricano Gagliardo, noto attore siciliano, che leggerà alcuni passi del libro.