VIDEO | Quando l'artista di strada francese Guemy lasciò un po' di Caravaggio a Palermo

Quell'incontro lo ricordano come un momento felice sia il titolare della trattoria Tiracasciuni di via Colonna Rotta che quello del panificio Padre Pio di corso Calatafimi che lo street artist ha omaggiato con dei dettagli in stencil de "Il fanciullo con canestro di frutta" e de "I bari" di Caravaggio. Poco distante è rimasto il vuoto dove c'era una cassetta con un suo dipinto, rubato insieme ad altre 5 opere