Parco di Himera, Solunto e Monte Jato: nominato commissario straordinario

Il sistema dei 14 parchi archeologici siciliani si arricchisce con l’avvio dell’attività del Parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Jato: dopo il direttore, nominato - con decreto del presidente Musumeci (nella qualità di assessore ai Beni culturali) - anche il commissario straordinario con funzioni del Comitato tecnico-scientifico. La scelta è ricaduta su Giuseppe Giammalva, funzionario di ruolo dell'amministrazione regionale in servizio nello staff dell'Ufficio di diretta collaborazione dell'assessore regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana.

“Ci aspetta un percorso impegnativo - dichiara il commissario Giammalva - al di là delle necessarie attività amministrative che renderanno giuridicamente autonomo il Parco archeologico, fondamentali saranno tutte le progettualità, culturali, infrastrutturali e di promozione turistica necessarie al rilancio del Parco archeologico stesso”. “Sono lieto - aggiunge Giammalva - di poter contare sulla preziosa collaborazione di Francesca Spatafora, nuovo direttore del Parco. La scelta del presidente Musumeci non poteva ricadere su una professionista di maggiore esperienza, in quanto la dottoressa, che ha visto nascere i siti archeologici che lo compongono e su cui ha lavorato come archeologa, ha dimostrato notevolissime capacità organizzative in ciascuna delle sue sfide professionali. Sono certo che insieme lavoreremo proficuamente al programma per il rilancio culturale e turistico del Parco.”

Il nuovo Parco comprende i comuni di Termini Imerese, Campofelice di Roccella, Collesano, Cerda, Santa Flavia, Bagheria, San Giuseppe Jato, San Cipirello e Monreale.