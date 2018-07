Catacombe di Porta d’Ossuna: giorni e orari di apertura ed eventi estivi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il caldo è arrivato! E allora non c’è niente di meglio che esplorare il fresco sottosuolo in compagnia degli archeologi, per una visita guidata avvincente ed educativa! Da giugno a settembre le catacombe paleocristiane di Porta d’Ossuna a Palermo e di Villagrazia di Carini saranno aperte in giorni e orari estivi, con l’organizzazione di più visite guidate e più aperture straordinarie serali! Ecco a voi il calendario delle aperture estive:

CATACOMBA DI PORTA D’OSSUNA A PALERMO – mercoledì e venerdì: 10:00 – 13:00 – giovedì e sabato: 15:00 – 18:00 – domenica: 16:00 – 20:00

CATACOMBA DI VILLAGRAZIA DI CARINI – domenica: 16:00 – 20:00

I prossimi eventi straordinari di ArcheOfficina sono:

Domenica 15 luglio - Catacomba di Villagrazia di Carini | Piccoli archeologi- Laboratori didattici sull’archeologia per bimbi e ragazzi (scavo simulato e ricreazione di un affresco) | ore 16:00 | €5 | su prenotazione. Evento fb: https://www.facebook.com/events/205755283352107/ –

Sabato 21 luglio - Catacomba di Villagrazia di Carini | Notti Sotterranee. Visita serale della catacomba e piccolo aperitivo nel baglio di ingresso | €6 | su prenotazione. Evento fb: https://www.facebook.com/events/599374457108440/

Sabato 4 agosto - Catacomba di Villagrazia e Castello di Carini | Notti sotterranee. Racconti dal passato tra castello e catacombe. Un tour serale tra le catacombe con la guida degli archeologi e al castello con la guida di un cantastorie | Orari catacomba: 18:00-19:00-20:00-21:00-22:00 | Orari castello: 20:00-22:00 | €10 | su prenotazione.

Sabato 11 agosto - Catacomba di Porta d’Ossuna | Notti sotterranee. Apertura serale e visita guidata al termine della quale si offrirà un bicchiere di vino | Dalle 18:00 alle 22:00. Turni ogni ora | €6 | su prenotazione. Evento fb: https://www.facebook.com/events/193523284588142/

Domenica 12 agosto -Catacomba di Villagrazia di Carini, chiesa e cripta degli Agonizzanti di Carini, Oratorio del SS. Sacramento di Carini, chiesa del Carmine a Carini | Visita catacomba e tour organizzato delle chiese e cripte del centro storico di Carini | Orario catacomba: dalle 16:00 alle 20:00. Turni ogni ora | Orari tour chiese: ore 18:00 e 20:00 | €8 | su prenotazione.

Domenica 19 agosto - Catacomba di Villagrazia di Carini | Piccoli archeologi- Laboratori didattici sull’archeologia per bimbi e ragazzi (scavo simulato e ricreazione di un affresco) | ore 16:00 | €5 | su prenotazione. Evento fb: https://www.facebook.com/events/205755283352107/

Sabato 25 agosto - Catacomba di Villagrazia di Carini | Notti Sotterranee. Visita serale della catacomba e piccolo aperitivo nel baglio di ingresso | €6 | su prenotazione. Evento fb: https://www.facebook.com/events/599374457108440/

Domenica 2 settembre - Catacomba di Villagrazia di Carini e Grotta di Carburangeli | Visite guidate con gli archeologi e gli addetti di Legambiente | Orari catacomba: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00. Turni ogni ora | Orari grotta: ore 9:00-11:00-12:30 | €5 | su prenotazione. Evento fb: https://www.facebook.com/events/1166222900199517/

Sabato 8 settembre - Catacomba di Porta d’Ossuna | Notti sotterranee. Apertura serale e visita guidata al termine della quale si offrirà un bicchiere di vino | Dalle 18:00 alle 22:00. Turni ogni ora | €6 | su prenotazione. Evento fb: https://www.facebook.com/events/193523284588142/

Vi ricordiamo che per visitare le catacombe e soprattutto per gli eventi straordinari occorre prenotare. I contatti per informazioni e prenotazioni validi per ogni evento e apertura sono: 3279849519 | 3208361431 | info@archeofficina.com. Gli eventi sono ancora in fase di definizione e possono essere soggetti a parziali modifiche di giorni e orari. Per restare aggiornati sulle aperture estive e su tutti gli eventi seguite la pagina Facebook di ArcheOfficina – Società Cooperativa Archeologica e il sito internet www.archeofficina.com!