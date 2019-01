Giornata della Memoria, tutte le iniziative a Palermo per ricordare gli orrori della Shoah

Una data storica che, nel suo anniversario, racconta la memoria e porta indietro nel tempo a quel 27 gennaio del '45 quando le truppe sovietiche dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Fu la shoah, lo sterminio degli ebrei per mano nazista, che 74 anni dopo viene ricordata nel "Giorno della Memoria", domenica 27 gennaio. La ricorrenza internazionale istituita dalle Nazioni Unite nel 2005 si arricchisce nel programma con una serie di eventi tra proiezioni, mostre, dibattiti e incontri anche nelle scuole.

Alla vigilia della Giornata internazionale della Memoria delle vittime dell’Olocausto, sarà presentato sabato 26 gennaio alle ore 16, presso l’ex deposito delle locomotive di Sant’Erasmo, il “Vagone della Memoria”. Nato da un progetto del giornalista Leone Zingales, si tratta di uno spazio museale ospitato all'interno di un carro ferroviario simile a quelli con cui la Germania di Hitler deportava migliaia di persone al giorno verso i campi di sterminio. Sempre sabato, alle ore 17, nella sala ridotto del cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa, sarà inaugurata la quarta edizione della mostra fotografica "Immagini dai lager", realizzata da Zingales.

Giovedì 24 gennaio alle 16.30, invece, alla Sala Consultazione della Biblioteca Centrale della Regione una riflessione tra passato e presente dal titolo “Il Giorno della Memoria visto dalla Sicilia”. L'iniziativa, organizzata dalla Radio Spazio Noi inBlu con l'Istituto Siciliano di Studi Ebraici e la Biblioteca Centrale della Regione, mette in luce un punto di vista insolito, quello siciliano, visto che Sicilia è stata spesso considerata come un’isola felice, in qualche modo immune dai razzismi. Al termine di queste riflessioni, un tuffo nella tradizione con lo Yankele Ensemble, interprete di antiche suggestioni con il concerto “Musiche dal popolo ebraico”.

Appuntamenti anche nelle scuole. Al plesso Vanni Pucci dell’Istituto Comprensivo “Renato Guttuso” di Carini l’intera settimana sarà dedicata ad iniziative legate alla memoria. “L’eco del silenzio”, questo il titolo della sette giorni, vedrà documentari e mostre, come quella di fotografie, di disegni e di pitture su tela dal titolo “Auschwitz dentro di noi perché non accada mai più…”. Mercoledì 23 gennaio alle ore 10.30 presso l'Auditorium del Plesso Mattarella, della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Statale Giuseppe Di Vittorio, invece, le classi incontreranno il maestro Aldo Mausner (già violinista nell'orchestra del Teatro Massimo di Palermo) testimone d’eccezione e sopravvissuto, con la sua famiglia, alle persecuzioni razziali e alla Shoah.