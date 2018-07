Il palermitano Gaspare Scimò tra i vincitori del premio "Racconti nella rete 2018"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La giuria tecnica della XVII edizione del premio letterario “Racconti nella Rete” ha selezionato i venticinque racconti che saranno inseriti nella nuova antologia del Premio edita da Castelvecchi. Complimenti ai vincitori e un sincero ringraziamento a tutti gli autori che hanno partecipato a questa edizione, contribuendo con la qualità delle loro opere a far crescere ulteriormente il nostro concorso. I vincitori saranno premiati a Lucca in occasione della XXIV edizione del festival LuccAutori in programma dal 21 settembre al 7 ottobre 2018. Nelle giornate del 6 e 7 ottobre, in programma a Villa Bottini, sarà presentata in anteprima la nuova antologia contenente i racconti selezionati.

RACCONTI NELLA RETE 2018 – XVII EDIZIONE VINCITORE DEL PREMIO RACCONTI PER CORTI 2018

E' risultata Donatella Mascia (Genova) con il soggetto “Peccato capitale”. Il cortometraggio, che verrà realizzato a Lucca dalla Scuola di Cinema Immagina diretta da Giuseppe Ferlito, sarà presentato in anteprima assoluta sabato 6 ottobre a Villa Bottini. Gaspare Scimò vive a Palermo e scrive mentre vive. Soprattutto sui social e sul suo Blog. Le sue storie, spesso, raccontano la famiglia di oggi e degli anni 80. Ha partecipato ad alcune raccolte di racconti come "800A" edita dalla Qanat, e “100.Memory” da Urban Apnea. Diversi suoi racconti sono andati in onda su Rai Radio2 e su Radio 24. Per alcuni anni ha scritto sulla rubrica dei lettori de "la Repubblica" Palermo recensendo libri, spettacoli teatrali e film.

I 25 RACCONTI VINCITORI (autori in ordine alfabetico) Alberto Alassio “L’asparago” Torino Ester Arena “Verme” Roma Federica Baggio “La libreria del cuore” Berlino Mariangela Casulli “Il viaggio” Bologna Marta Cerù “Quanto basta per essere felici” Città di Castello Manuel Chiocca “Il feretro e l’acqua fresca” Lucca Elisa De Leonardis “Il diapason” Pescara Federico Fabbri “Una storia semplice” Firenze Laura Ferloni “La francese che tatuava i gatti” Como Massimiliano Ferraris di Celle “La lista” Roma Marco Floridia “Io li odio i treni” Roma Marianna Guida “Prima degli esami” Napoli Gianni Luca Iaccarino “La finestra sul cortile” Napoli Giorgio Leone “ Camogli” Bormio Ivana Librici “La ragazza nella bottiglia” (sezione racconti per bambini) Genova Lucia Masetti “L’ingegnere e la signorina” Varese Marco Mastroleo “Circe” Latina Danilo Nucci “Piano T” Firenze Claudia Mereu - Buduar - “La volta buona” Roma (premio Buduàr) Allyson Obber “L’uomo dal nome noioso” Treviso Valeria Pisi “ Il ladro di Grammatica” (sezione racconti per bambini) Reggio Emilia Rita Poggioli “Bernardo e il bambino del faro” (sezione racconti per bambini) Portoferraio LI Gaspare Scimò “La pasta” Palermo Eleonora Selvi “La santa” Roma Marco Stanzani “Né gioia né dolore né odio né amore” Bologna Il programma completo del festival LuccAutori (21 settembre – 7 ottobre) sarà pubblicato su www.raccontinellarete.it