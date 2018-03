Fotomodella dell'anno arte, moda e cultura a Palazzo Mazzarino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Università Telematica Pegaso è lieta di presentare un evento promosso e diretto dalla nostra organizzazione, venerdi 23 marzo 2018 alle ore 21.00, a Palazzo Mazzarino, nell’elegante cornice della sala “Angelo Iervolino” ,in occasione della selezione del concorso di bellezza Foto Modella Dell’Anno sfileranno gli abiti “dipinti” a mano dall’artista palermitano Francesco Anastasi e sarà scelta la candidata per la provincia di Palermo. L’artista in tale occasione metterà in mostra le sue opere dipinte in acrilico su tela e tavole.

Rosso fuoco, blu cobalto, giallo intenso e verde smeraldo, contorni netti e linee curve, colori vivaci che raccontano la Palermo vera autentica e calda quella dei vicoli e dei mercati che sprigiona vivacità di sentimenti ma anche un velo di decadente malinconia. In particolare un’opera di Anastasi intitolata “Ballarò” sarà prossimamente esposta alla biennale di Venezia. L’evento è un omaggio alla bellezza della donna, contro ogni forma di violenza, un tripudio all’arte e la cultura della nostra città che quest’anno è anche capitale italiana della cultura. Gli inviti sono disponibili e gratuiti presso la nuova sede dell’Università Telematica Pegaso via Maqueda 453, fino ad esaurimento posti.

