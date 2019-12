Una fiaba sul castello di Maredolce: farà conoscere il patrimonio della città ai bimbi

Il castello di Maredolce diventa una fiaba illustrata per educare, in modo easy e originale, i bambini delle scuole di Palermo alla conoscenza del patrimonio culturale della città. L'iniziativa è promossa dall'associazione Castello e Parco di Maredolce, presieduta da Mimmo Ortolano, con il patrocinio del Comune e dell'assessorato alla Culture. "Il progetto di lettura - dice Giusy Scafidi, vicepresidente dell'associazione - può diventare uno strumento fondamentale di conoscenza e crescita consapevole per i piccoli lettori all'insegna della legalità, in considerazione della particolare connotazione del territorio di Brancaccio”.

La fiaba del Castello di Maredolce è edito da I buoni cugini. I testi - arricchiti dalle illustrazioni di Eleonora Calì, giovane laureata alla Scuola del Fumetto di Palermo - sono di Giulia Petrucci, figlia d'arte. “La fiaba ha un valore educativo senza tempo - spiega l'autrice che ha già pubblicato libri per ragazzi - perchè è la metafora di un percorso di crescita che avvicina il bambino all'impegno a ricostruire bellezza di un luogo. Offrendo loro la possibilità di comprendere la dimensione culturale del quartiere in cui vivono e forse, ed è questo l'obiettivo più importante di uscire da quella condizione di marginalità che il nome Brancaccio purtroppo continua a suggerire. Le illustrazioni di Eleonora Calì, alla sua opera prima, sottolineano - continua la fumettista - con colori vivaci e visi felici, la gioia di chi s'impegna a strappare dall'abbandono un luogo di così alto valore storico e culturale”.

