Festival "I luoghi della memoria", alla ricerca di artisti e artigiani: come iscriversi

Iscrizioni aperte per Artisti e Artigiani che volessero aderire al primo festival che vede Arte e Artigianato affiancarsi alla giornata di sensibilizzazione sulla tematica dell’Alzheimer. L’evento, patrocinato dal comune di Palermo ed inserito nel calendario di Palermo capitale della Cultura 2018, si svolgerà presso la prestigiosa Villa Castelnuovo a Palermo il 19 Maggio. Scadenza adesioni 5 Maggio 2018.

L’iniziativa è promossa dalle Associazioni Scruscio, La grande Famiglia Onlus e AFA familiari Alzheimer Palermo. Tante iniziative durante la giornata come workshop artistici per grandi e piccini, danza storica dell’800 con il gruppo di danza Belle epoque, la mostra di Artigianato “SUQ unconventional market” l’esposizione di artisti del panorama siciliano sul tema “Ricordi di viaggio” convegni sul tema e presentazione del progetto di crowdfunding “Memoryplace” per l’attivazione di un anno di laboratori di Arteterapia per gli ospiti del Caffè Alzheimer di Palermo. Per info su iscrizioni e adesioni contattare il numero 3462112963 o mandare mail ad associazionescruscio@gmail.com o sul sito www.associazionescrusc.wix.com/memoryplace