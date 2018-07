Tutto pronto per il Festino diretto da Franco e Battaglia: al via lo spettacolo per la Santuzza

Tutto pronto per il 394esimo Festino di Santa Rosalia, inserito nel programma di Palermo Capitale della Cultura, con la direzione artistica di Lollo Franco e Letizia Battaglia. Il grande spettacolo dedicato alla Santuzza, il cui tema conduttore è “Palermo Bambina”, prenderà il via alle 21 e si articolerà in quattro tappe principali: Piano di Palazzo Reale, Cattedrale, Quattro Canti e Porta Felice prima della conclusione con i giochi d’artificio davanti al Foro Italico. Alle 20.30, invece, ci sarà lo “svelamento della Santa” alla presenza dell’arcivescovo Corrado Lorefice, del sindaco Leoluca Orlando e dell’assessore comunale alla Cultura Andrea Cusumano.

Intanto, ieri sera, durante le prove generali sono stati già tantissimi gli spettatori. Applausi e stupore ai Quattro Canti per le incredibili acrobazie della compagnia catalana "La Fura dels Baus" e alla Cattedrale per le prove dei Kitonb Project. Accoglienza trionfale anche per Leo Gullotta, altro straordinario protagonista del Festino, nel ruolo di narratore e diarista di uno spettacolo ricco di effetti speciali, musica, balli, emozioni e suggestioni. Nella serata di ieri è avvenuto anche il trasferimento dell’imponente carro di Santa Rosalia a Palazzo Reale da dove partirà il corteo.