Otto piccole Rosalia salgono sul carro-veliero: il "Festinello" anima le vie del centro

Una folla di devoti si è raccolta ieri pomeriggio davanti alla Cattedrale per il "Festinello", la partenza di un piccolo carro dedicato ai bambini che ha sfilato per corso Vittorio Emanuele e via Maqueda, raggiungendo piazza Monte di Pietà. E' uno degli eventi più caratterizzanti della seconda giornata del 394° Festino di Santa Rosalia, inserito nel programma di Palermo Capitale della Cultura 2018 e diretto da Lollo Franco e Letizia Battaglia.

In testa al carro il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, l'assessore alla Cultura di Palermo Andrea Cusumano, il capo area del settore Cultura del Comune, Sergio Forcieri, il direttore artistico Lollo Franco, la coordinatrice artistica e responsabile del corteo Santina Pellitteri Franco e il direttore organizzativo Vincenzo Montanelli della VM Agency Group Srls.

A bordo del carro-veliero c’erano otto piccole Rosalia: Giulia, Marta, Anita, Rita, Yanishta, Joey, Mariloise e Karen a rappresentare i 4 mandamenti di Palermo (Palazzo Reale, Monte di Pietà, Castellammare, Tribunali) e le comunità straniere residenti in città. Il piccolo carro, per la sua grande valenza simbolica, sfilerà anche la sera del 14 come apripista del carro principale, considerato che l’edizione di quest’anno ha come tema “Palermo bambina”.

La sfilata è stata accompagnata nel suo tragitto dalla “Massimo Kids Orchestra” diretta dal maestro Michele De Luca che ha confermato la spettacolarità di questa nuova formazione musicale voluta dal Teatro Massimo di Palermo e composta da circa 100 ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 15 anni provenienti da diverse esperienze musicali.



