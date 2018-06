Concerto di Casati in volo da Genova a Palermo, poi Festa della Musica in aeroporto

La tromba jazz del genovese Giampaolo Casati aprirà l’edizione del 2018 della Festa della Musica all’aeroporto di Punta Raisi. Casati suonerà prima a bordo di un aereo Volotea che giovedì 21 giugno, giorno della Festa, collegherà Genova con Palermo. Poi alle 13,15 il musicista sbarcherà a Palermo, città a lui molto cara per le collaborazioni con artisti del panorama jazzistico palermitano del calibro di Mimmo Cafiero (drum) e Mario Bellavista (piano), per suonare nell’area imbarchi dello scalo Falcone Borsellino.

“Ascoltare musica dal vivo durante il volo - dicono il presidente e l’amministratore delegato della Gesap, la società di gestione dell’aeroporto, Fabio Giambrone e Giuseppe Mistretta - è sicuramente una bella esperienza, possibile grazie alla compagnia aerea Volotea, che ci ha dato la possibilità di realizzare il progetto a bordo di un suo aereo, e al musicista Giampaolo Casati, per la sua disponibilità. Ringraziamo Assaeroporti, Enac e l’aeroporto di Genova per la collaborazione. Le due città saranno infatti virtualmente collegate da un ponte musicale”.

Casati si esibirà alle 15 in duo con Mario Bellavista, il virtuoso pianista palermitano. Alle 17,30 sarà la volta del quintetto di Mimmo Cafiero - l’anima della Palermo jazzistica che ha avuto in squadra proprio Bellavista e Casati - che si esibirà con alcuni tra i migliori jazzisti siciliani che operano in Italia e all’estero: Nicola Caminiti (soprano e alto sax), Giuseppe Mirabella (electric guitar), Sam Mortellaro (piano) e Stefano India (electric bass). Il programma mattinale della Festa della Musica prevede tre momenti musicali con i pianisti Diego Spitaleri, Marco Betta e Antonello Manco.