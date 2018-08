Ferragosto 2018, tutti gli eventi da non perdere a Palermo e provincia

Ferragosto è sinonimo di leggerezza, allegria e divertimento. Ma anche di tranquillità e spensieratezza. Quest'anno, come sempre, il caldo non mancherà e con lui neppure una miriade di eventi per trascorrere la notte più lunga dell'anno in modo indimenticabile. Tra party in spiaggia e in piscina, cene dal sapore mediterraneo, giochi per grandi e piccini e l'immancabile bagno di mezzanotte, sotto i colori dei giochi pirotecnici, la notte tra il 14 e il 15 agosto è già pronta a riempire gli occhi e i cuori di palermitani e turisti. Ecco, allora, una selezione di eventi da non perdere assolutamente a Palermo e provincia per il Ferragosto 2018.

1. Ferragosto al Sea Club. Nella cornice di Cala Rossa a Terrasini, si festeggia la notte più calda dell'estate, tra aperitivo al tramonto, cena, party e bagno di mezzanotte.

2. Aspettando il Ferragosto da La Marsa Vacances. Live show e party per una serata indimenticabile. Appuntamento con la comicità di Antonio Pandolfo e la selezione musicale di Massimo De Martino.

3. Ferragosto al White Club. E' Ferragosto anche al vecchio calo dell'Arenella dove si festeggia con una cena totalmente a base di pesce, tra croissant con crema di salmone e carpaccio di pesce spada agli agrumi.

4. Ferragosto a Casale Valle Agnese. Una serata all'insegna dello street food a Godrano, tra giochi per adulti e bambini, buon cibo e balli sotto le stelle della riserva di Bosco Ficuzza.

5. Ferragosto al lago. Si festeggia anche al Rosamarina Lake di Caccamo, tra pool party, buffet di frutta e prosecco e la musica del dj set Luigi Millonzi.

6. Ferragosto a Cefalù. Sotto le stelle di Cefalù arriva il, Summer Breeze, un festival gratuito che avrà per protagonista la musica, tra concerti e animazione.

7. Ferragosto alle Calette Club. Il Ferragosto si tinge di bianco alle Calette Club di Cefalù con uno speciale dinner show e a seguire l'immancabile white party.

Articolo in costante aggiornamento