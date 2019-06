“Fede e amore”, il libro di Sergio Audino presentato al punto Flaccovio di Palermo

Attraverso la citazione di brani significativi e la loro meditazione, in Fede e Amore l’autore, Sergio Audino, indica un percorso per comprendere e interpretare il significato e il valore dell’Amore alla luce della Fede. Un libro pieno di stupore e amabilità, scritto con passione e soprattutto con grande desiderio di condivisione e di testimonianza. Sarà presentato mercoledì 19 giugno alle ore 17,30, al Punto Flaccovio di via Garcia Lorca n. 5, a Palermo. Coordina l’evento Giulio Perricone. Insieme all’autore saranno presenti: Tullio Di Fiore, presidente Gris Palermo, Vito Impellizzeri, responsabile diocesano della Comunicazione, della Cultura e della Nuova evangelizzazione. Letture di Sabrina Briguglia