"Eva. La donna Eterna", una mostra in omaggio alla figura femminile nell’arte

Un omaggio alla figura femminile nell’arte. Questo il messaggio della mostra dal titolo ‘Eva. La donna Eterna’, promossa dall’Associazione italiana Ex Libris (Aie). Tra le duecento opere in esposizione di 150 artisti e incisori di tutto il mondo dall’inizio del Novecento ai giorni nostri, saranno presenti anche le incisioni di 33 studenti del corso di grafica d’arte del dipartimento Arti Visive a cura dei professori Riccardo Mazzarino e Giovanni D’Alessandro con la partecipazione professoressa Loredana Dioguardi della Scuola di Grafica d’Arte e tecniche dell’incisione.

La mostra si inaugura a Palermo giovedì 7 febbraio, alle 17, nella Galleria “L’Altro” in via Torremuzza 6 e sarà aperta al pubblico sino al 24 febbraio. La rassegna di incisioni è itinerante ed ha già toccato le città di Atene, Praga, Veliko Tarnovo e Varna in Bulgaria, Creta e a metà marzo sarà a Sint Niklaas, in Belgio. Le opere in esposizione appartengono alla ricca collezione dell’Associazione italiana Ex Libris, con 30 anni di attività, e che ha raccolto il patrimonio dell’Associazione B.N.E.L. di Milano. La mostra è articolata in due sezioni: nella prima sono raccolte le incisioni della collezione storica dell’Associazione, con anche alcune xilografie di inizio ‘900, mentre nella seconda si possono ammirare i lavori realizzati dai più importanti artisti contemporanei. Accanto alle grafiche di Luigi Bompard, Celeste Guidi ed Ernesto Guffanti, sono esposte le calcografie dei grandi incisori di oggi, Jurij Jakovenko, Edward Penkov, Peter Velikov, Hristo Kerin, solo per citarne alcuni. All’inaugurazione saranno presenti tra gli altri il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Palermo e Angelo Sampietro, presidente Aie.

