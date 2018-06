Estemporanea di mixologia, al Cantavespri si presenta il cocktail di Manifesta12

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Cantavespri si conferma uno dei migliori bar italiani: in occasione di Manifesta12 e di Cantavespri Contemporary 2018, il noto barman Vincenzo Cappello si esibirà già a partire da questa sera in un'estemporanea di mixologia. Verranno creati dal vivo, improvvisando, cocktail alcolici e analcolici tematici in base ai vostri gusti e alle domande che vi verranno poste sul momento tramite un "questionario creativo".

Essi saranno ispirati al tema della cultura del territorio e dell'ambiente. Sarà inoltre presentato ufficialmente "Panormus", il drink ufficiale studiato per Manifesta12 !!! L'uso del Brandy spagnolo a ricordare le influenze delle dominazioni straniere nella nostra cultura e Liquore ai fiori di Zagara tipica siciliana si fondono in un connubio di freschezza estiva e storia. Inoltre, il nostro locale rivisitato in chiave estiva, diventa anche galleria d'arte ospitando alcuni tra i migliori giovani artisti della pittura, fotografia e scultura con le mostre curate dal Prof. Lo Presti dell'Accademia di Belle Arti. Vi aspettiamo dal Mercoledì al Sabato, dall'aperitivo in poi. www.facebook.com/cantavespri www.instagram.com/cantavespri #manifesta12 #cantavespricontemporary2018

Gallery