"Il 50% del personale lavorerà il 2 giugno": 12 i musei aperti a Palermo

Dodici bellezze palermitane gestite dalla Regione domani, festa del 2 giugno, resteranno aperte e visitabili. Ad assicurarlo è l'assessore dei Beni culturali Sebastiano Tusa: "Anche se solo circa il 50% del personale ha aderito al superamento del terzo dei giorni festivi, con buona volontà e senso del dovere del personale e la disponibilità mostrata dai sindacati, l’apertura dei siti è assicurata". Aperti anche quattro siti comunali: il Complesso monumentale di Santa Maria dello Spasimo (dalle 10 alle 18), la Gam (dalle 9 alle 18.30), i Cantieri culturali alla Zisa (dalle 9 alle 24), la Zona arti contemporanee (dalle 9 alle 18.30).

L'apertura dei musei regionali è un risultato per nulla scontato. Negli scorsi giorni, infatti, i sindacati Cobas-Codir, Sadirs, Siad e Ugl-Fna, che rappresentano la maggioranza dei lavoratori, si sono infatti opposti a nuove deroghe al contratto che avrebbero consentito ai custodi di lavorare oltre il limite di un terzo dei festivi fissato proprio nel contratto. "Il motivo del rifiuto - spiegavano le sigle sindacali - è legato ai ritardi ormai cronici nei pagamenti: dal 2016 attendono indennità di turnazione, tutela e vigilanza per un totale che varia da 3 mila a 4 mila euro ciascuno e che, secondo quanto detto dal dirigente generale, non potranno essere pagati prima di tre mesi. Per garantire le turnazioni, vista la carenza di personale, nel tempi si è reso necessario superare il limite contrattuale di un terzo dei festivi. Serve però un accordo coi sindacati che non è stato siglato proprio a causa di questi ritardi".

Nonsotante le difficoltà, alla fine una parte del personale ha deciso di lavorare. "Un risultato tangibile - conclude Tusa - che dimostra che la collaborazione tra amministrazione, personale e sindacati può, nell’attesa della risoluzione del problema, assicurare a tutti il diritto di godere delle nostre bellezze culturali soprattutto in giornate di festa".

Ecco i siti siciliani aperti in occasione della festività del 2 giugno saranno:

Palermo

Casina Cinese

Castello della Zisa

San Giovanni degli Eremiti

Chiostro di Monreale

Galleria regionale di Palazzo Abatellis

Palazzo Mirto

Museo Belmonte Riso

Museo di Terrasini Palazzo D’Aumale

Museo archeologico Salinas

Real Albergo dei Poveri

Area archeologica di Solunto

Museo di Himera

Enna

Museo di Aidone

Area archeologica di Morgantina

Villa Romana del Casale

Museo di Enna

Messina

Area archeologica di Patti

Teatro di Tindari

Museo regionale di Messina

Parco di Naxos (ISOLABELLA, TEATRO ANTICO E MUSEO DI NAXOS)

Museo e Parco archeologico delle Isole Eolie

Ragusa e Siracusa

Museo regionale di Kamarina

Museo regionale di Ragusa

Area archeologica di Cava D’Ispica

Galleria Regionale di Palazzo Bellomo

Casa Museo Uccello

Castello Maniace

Museo regionale Paolo Orsi

Zona archeologica della Neapolis

Museo di Lentini

Villa romana del Tellaro

Agrigento

Parco Valle dei Templi

Museo Griffo

Casa Natale L. Pirandello

Trapani

Parco di Selinunte

Parco di Segesta

Museo regionale Pepoli

Museo del Satiro

Museo del Lilibeo

Catania

Casa Museo Verga

Teatro Anfiteatro

Caltanissetta

Museo di Marianopoli

Museo archeologico di Gela

Museo regionale di Caltanissetta