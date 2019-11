Palermo protagonista al Festival dei Popoli: è il set di “Nottetempo” di Jennifer Taylor 

L’incontro tra la regista Jennifer Taylor e Palermo è la trama di “Nottetempo”, documentario in prima italiana al Festival dei Popoli, a Firenze. Il lavoro sarà proiettato domani alle 17.30 e racconta con uno sguardo inquieto e affascinato la città.

Concorre nella sezione Doc at Work Campus che si incentra sul lavoro svolto dalle scuole di cinema italiane, vere e proprie palestre per i giovani talenti, e arriva dalla scuola Head —Genève, Haute École d’art et de design (Svizzera) che presenterà una selezione di lavori realizzati dai propri studenti.

Scandito dalle derive notturne e sul limite dello stato di ipnosi, “Nottetempo” ricerca la “nera schiena” di Palermo, gli interstizi della città addormentata e della sua vita segreta fatta anche di oggetti abbandonati, di strade deserte e di vite che passano inavvertite.