Turista arriva a Palermo, scopre la città e non se ne va più: "Qua c'è bellezza ovunque" | VIDEO

Davide Tencati, funzionario pubblico bergamasco di 52 anni, è arrivato il 18 settembre e aveva in mente di trascorrere nel capoluogo pochi giorni. Poi, con l'inizio de "Le Vie dei Tesori", ha deciso di prolungare la sua vacanza. Non sa quando andrà via. "Ho già visto 40 monumenti, c'è bellezza da scoprire in ogni angolo"