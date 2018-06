"No alla violenza sulle donne", incontro in Questura con Dacia Maraini e Isabella Ragonese

Oggi pomeriggio, alle 17.30 presso il chiostro della Questura, avrà luogo un incontro-dibattito sul tema della violenza contro le donne con la scrittrice Dacia Maraini, moderato dal giornalista Felice Cavallaro e al quale parteciperà il prefetto Vittorio Rizzi, direttore della direzione centrale anticrimine della polizia. Interverrà all’iniziativa l’attrice Isabella Ragonese, che interpreterà un significativo brano sull’argomento. Nel corso dell’incontro verrà, inoltre, proiettato un filmato, realizzato dalla Questura, in cui personaggi del mondo dello spettacolo e cittadini palermitani lanceranno messaggi di sensibilizzazione e di condivisione della campagna della polizia contro la violenza di genere.

L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Questura di Palermo e proiettato in streaming su un ledwall presso lo stand

della polizia allestito all’interno dell’Orto Botanico di Palermo, nell’ambito di “Una marina di libri”, dove saranno illustrate ai cittadini le pubblicazioni realizzate dalla Questura stessa e dalla polizia, a livello nazionale. Infine, alle 19 presso il “Gymnasium” dell’Orto Botanico, teatro della citata iniziativa culturale, avrà luogo un concerto della fanfara della polizia.