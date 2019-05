Cyberbullismo, al Rouge et ￼Noir anteprima di Likemeback

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Anteprima a Palermo mercoledì 15 maggio alle 20:30, arriva al Rouge et Noir Likemeback di Leonardo Guerra Seràgnoli. A presentare il film la giornalista esperta di cyberbullismo, Cetty Mannino e il regista Salvo Cuccia. Tre amiche festeggiano la fine del liceo con una vacanza in barca e condividono ogni momento sui social, inconsapevoli che questo cambierà la loro amicizia per sempre. Note di regia. Il progetto è stato sviluppato in maniera sperimentale in un dialogo aperto e costante con le attrici che si sono “imbarcate” dalle prime fasi della scrittura aiutandomi a dar voce alla loro generazione e a trovare lo sguardo vicino e non invadente che cercavo.

L’estetica del film e il suo ritmo sono anch’essi legati a una sperimentazione: una ricerca d’espressione audiovisiva che tenta di rappresentare, stando a guardare, le emozioni improvvise, altalenanti, contrapposte e momentanee che sono generate dal rapporto quotidiano coi social media e che vengono condivise più o meno inconsapevolmente con chi è intorno. Appuntamento mercoledì 15 maggio al Rouge et Noir. Biglietto 4 euro per tutti.