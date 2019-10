Le Vie dei Tesori, viaggio alla scoperta delle cucine reali di Re Ferdinando | VIDEO

Il re non amava gli odori, ma soprattutto non tollerava esser osservato mentre mangiava: ecco perché i cibi giungevano in maniera “meccanica” sulla tavola preziosa alla Casina Cinese. La cucina sarà visitabile con Le Vie dei Tesori da questo fine settimana, raggiungendola dai cunicoli che dalla residenza di caccia raggiungono l’attuale Museo Pitrè