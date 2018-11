"Cristiani e musulmani nei secoli": presentazione all'Ars del libro di monsignor Michele Crociata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si svolgerà giorno 8 novembre alle ore 16,00 a Palermo presso l'aula Piersanti Mattarella (sala gialla) dell'Assemblea regionale siciliana la presentazione del libro di Monsignor Michele Antonino Crociata "Cristiani e Musulmani nei secoli", edito da Dario Flaccovio-Palermo". L'evento, promosso dall'Accademia Nazionale della Politica sarà presieduto da Bartolo Sammartino presidente dell'Accademia. Sarà presente l'autore. Dopo i saluti del Presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè, del conte Antonino Di Janni, delegato-vicario per la Sicilia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio e di Nicolò Rizzo, sindaco di Castellammare del Golfo, interverranno: Pasquale Hamel giornalista e direttore del Museo del Risorgimento di Palermo, Magdi Cristiano Allam giornalista e scrittore, Tommaso Romano Docente di Lettere e Presidente della fondazione culturale "Thule".

Durante l'incontro è previsto un momento di libero dibattito e degli intermezzi musicali e canori curati da "I solisti dell'Operalaboratorio" di Palermo. Alla fine dell'incontro sarà omaggiata ai presenti una copia del libro. Nel testo, che alterna storia ed attualità, viene analizzato un problema difficile e da sempre irrisolto; un evento epocale, che ancora oggi assilla il mondo e, in particolare, l’Italia e l’Europa dopo le inondazioni barbariche (secoli II-V d. C.) e dopo gli incontri e scontri, spesso catastrofici, degli ultimi 14 secoli. Oggetto dello studio è l’esperienza delle odierne migrazioni afro-asiatiche nel vecchio continente, con gli interrogativi, a tratti scomodi, che ne scaturiscono. Al lettore, ma anche a chi si trova in posizioni di responsabilità politica e strategica, viene proposta una visione complessiva e diacronica del fenomeno, che affonda le radici nelle lezioni della storia per potere rispondere alle interpellanze e alle gravi esigenze del tempo presente.