Sagre tra birra e salsiccia, stelle cadenti e Ypsigrock: gli eventi clou del weekend

Agosto uguale festa. E dunque cibo, musica e tradizione, ma senza dimenticare di lanciare uno sguardo all'insù. Il secondo weekend del mese più caldo dell'estate è pronto a cancellare la parola "noia" dal dizionario e anticipare in un primo assaggio le atmosfere del Ferragosto. Divertimento e desideri, quelli più nascosti, da sciorinare al passaggio di una stella cadente. Dai tantissimi eventi dedicati alla notte di San Lorenzo, tra degustazioni e telescopi per osservare nebulose e pianeti, alle sagre: da quella dedicata alla pasta a Taianu di Cefalù a quella tutta improntata sulla birra di Termini Imerese, passando per i sapori del feudo di Calamigna tra vino e salsiccia a Ventimiglia. E poi cinema all'aperto e sonorità indie e alternative rock sotto il cielo di Castelbuono. Ecco allora gli eventi da non perdere assolutamente dal 9 all'11 agosto a Palermo e provincia.

1. Notte di San Lorenzo alla Torre di San Nicolò. Stelle cadenti e acqua e zammù. Nella notte più romantica dell'estate sarà possibile visitare la Torre medievale dell’Albergheria da dove sarà possibile osservare il cielo stellato sul centro storico, scattare foto ed esprimere il proprio desiderio.

2. Sagra della spiga a Gangi. Tutto pronto per la 55° edizione della manifestazione, fiore all'occhiello della ricca offerta turistica del centro medievale madonita, eletto nel 2014 borgo più bello d’Italia.

3. "I sapori del Feudo di Calamigna" a Ventimiglia di Sicilia. Salsiccia, olio, vino ma anche pasta, formaggio, miele, dolci e frutta fresca nella sesta edizione dell'evento estivo più atteso in città, in uno sposalizio perfetto tra prodotti locali e luoghi di interesse storico e naturalistico.

4. Sikaru, l'arte della birra a Termini Imerese. Dopo il successo delle prime 3 edizioni, torna l'evento a tutto malto e luppolo. Il tutto sarà contornato da eventi di street art ed educazione al riciclaggio.

5. Notte bianca del cinema a Petralia Sottana. Nella notte dedicata alle stelle nel cuore del Parco delle Madonie si celebra anche il cinema, quello bello, con tante iniziative e l'assegnazione di premi ad attori e registi.

6. A Cefalù la XIII Sagra "Ra pasta a Taianu". Pasta, pasta e ancora pasta. A Cefalù la tradizione profuma di ragù e melanzane. Appuntamento con la XIII edizione della sagra in piazza Cristoforo Colombo.

7. Ypsigrock festival a Castelbuono. Indie e alternative rock per tutti. Con vent’anni di esperienza alle spalle, Ypsigrock è diventato una certezza e un modello nel panorama internazionale per la qualità artistica e per la bellezza estetica degli angoli più incantevoli di Castelbuono.

8. Calici di stelle. Un brindisi sotto le stelle, celebrando i 50 anni dello sbarco dell'uomo sulla Luna. Tra sabato e domenica sono tanti gli eventi organizzati nella Piana dei Colli per vivere a pieno respiro il fascino della Notte di San Lorenzo.

9. Notte delle stelle a Sanlorenzo Mercato. Telescopi, musica e spettacolo: al Mercato ci sarà solo l’imbarazzo della scelta, tra osservazioni stellari, passeggiate nello spazio e musica live.

10. Tour "I Beati Paoli e il mistero della setta". Un'estate nel segno di Luigi Natoli e dei suoi romanzi più letti e amati, con le passeggiate raccontate di Tacus Arte Integrazione Cultura ispirate alle vicende e ai personaggi nati dalla penna del celebre autore palermitano.

11. Rassegna "Non solo classica, sfumature culturali" a Trappeto. Dopo il successo delle passate edizioni torna la manifestazione alla scoperta di voci e magie dal sapore classico.

12. San Lorenzo ad alta quota a Piano Battaglia. Quattro concerti e un’inedita passeggiata nella notte di San Lorenzo. E’ la lunga settimana del Mùfara Festival che porta il pubblico in seggiovia fino a 1860 metri, a Piano Battaglia.

13. Concerto omaggio ai Negramaro all'Opensea club. Un sabato sera al sapore di Negramaro. Sarà come vedere un vero concerto della band salentina lo show degli Apollo sul lungomare di Isola delle Femmine. Domenica omaggio ai Pink Floyd con gli A Pink Floyd Experience.

14. Concerto degli Jack & the Starlighters al Nautoscopio. Non un concerto, ma un superconcerto. Di quelli che resteranno nella storia, per le luci e le scenografie.

15. Giardino delle stelle a Villa Castelnuovo. Nel suggestivo giardino che circonda la villa settecentesca una manifestazione per promuovere il patrimonio artigianale ed enogastronomico del territorio offrendo la possibilità di godere delle magiche emozioni del cielo stellato nell'agrumeto.

16. Notte della poesia all'oratorio di San Lorenzo. L'iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione e ideata dall’Associazione Amici dei Musei Siciliani, avrà luogo come sempre nella cornice barocca dell’Oratorio opera del grande stuccatore palermitano Giacomo Serpotta.

17. La scala illuminata a Termini Imerese. Continuano i festeggiamenti in occasione della decima edizione dell'Infiorata con la terza edizione della "Scala Illuminata", tra eventi, show, esibizioni e poesie. E mille lumini accesi.

18. Calici di stelle al Giardino del Melograno. Il fenomeno delle stelle cadenti verrà illustrato in maniera semplice con l'ausilio di immagini ad alta definizione proiettate su maxi schermo.

19. "Per aspera ad astra" a Contessa Entellina. Nella magica atmosfera del Castello di Calatamauro l'evento rappresenta un percorso per raggiungere la bellezza che non è mai a portata di mano ma va conquistata e assaporata, un pò come i vini del nostro territorio.

20. Proiezione de "Gli uccelli" di Hitchcock allo Stand Florio. "Talè, i classici sotto le stelle" è un’occasione per passare una serata all'aria aperta, gustare la visione di un bel film e parlare di cinema nella splendida cornice liberty dello Stand Florio.

21. Tour alla Catacomba di Villagrazia di Carini. Visite guidate alla catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, in cui si narrerà la storia dei primi cristiani tra cunicoli, gallerie e antichi affreschi.

22. Notte di San Lorenzo allo Stand Florio, L'atmosfera ideale per osservare le stelle è il giardino dello Stand Florio: illuminazione soft e il supporto dell'Osservatorio Astronomico di Palermo Inaf vi faranno ammirare la Luna, Saturno e Giove.

23. Vido Musso Jazz festival a Carini. Appuntamento nelle terrazze del Castello per la terza edizione della rassegna musicale intitolata al grande sassofonista americano nato a Carini e divenuto jazzista di grande fama.

24. "Spiritualità nella materia" a Petralia Sottana. Meditazioni, arte contemporanea, manufatti d’arte tibetana e la possibilità di assistere alla realizzazione di un Mandala sulle Madonie.