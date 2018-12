"Solidarietà culturale", al via il corso gratuito di fashion design dedicato ai ragazzi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nasce a Palermo un nuovo progetto denominato “Solidarietà Culturale” che si prefigge di aiutare i giovani ad acquisire competenze distintive. L’iniziativa è privata e non sovvenzionata da alcun ente. Il corso è completamente gratuito e riservato a soli 20 ragazzi/e in possesso di diploma di maturità. Partenza il 14 gennaio 2019. Quattro mesi di corso, sotto la guida esperta di un professionista della moda.

L’idea di “Solidarietà Culturale” è un progetto personale che nasce dal principio fondamentale che “La conoscenza non ha valore se non viene trasmessa.” Giuseppe Ferraro, l’ideatore del progetto ed esperto di moda e lifestyle, ha voluto fortemente lanciare questa iniziativa per dare un segnale forte: la conoscenza è un diritto fondamentale, e un dovere che ogni persona ha verso se stesso. La gratuità del corso è in linea con il presupposto che la mancanza di danaro non debba essere l’alibi per non accedere alla conoscenza.

Il corso di Fashion Design è il primo dei corsi gratuiti che saranno svolti a Palermo. Il corso è rivolto a 20 giovani dai 19 ai 25, in possesso di diploma di maturità, che abbiano forte motivazione verso un settore professionale distintivo del Made in Italy. Fare moda, oggi, non è affatto semplice, ma serve un forte orientamento alla cultura, mente aperta e determinazione. Questi sono i requisiti del corso. Non serve altro. Il progetto di “Solidarietà Culturale” vuole essere anche il trampolino di lancio, e un invito, per coinvolgere altri professionisti a prestare gratuitamente la propria opera e la propria professionalità a servizio di chi ne ha bisogno. Il corso si svolgerà nei locali del Bar del Giardino Inglese che si è reso disponibile a prestarci tavoli e sedie per il corso. Il corso dura quattro mesi: dal 14 gennaio al 14 aprile 2019 e avrà cadenza settimanale: ogni lunedì mattina dalle 10 alle 15. Le iscrizioni sono già aperte.

Gallery