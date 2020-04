SuoniAmo, il contest che fa vincere ai musicisti un posto sul palco dei grandi festival

Un contest online aperto a tutti i musicisti. In collaborazione con Beat Full festival, uno degli eventi più importanti dell’estate palermitana, GoMad Concerti, agenzia di Booking e management di artisti a livello europeo, e Sud Attitude, giovane realtà del rap e hip hop palermitano. Palermo suona lancia #SuoniAmo e, in questo momento di restrizioni, ha deciso di dare spazio a tutti.

Dopo una settimana dall’uscita del contest, più di 50 giovani artisti hanno aderito entusiasti all’iniziativa, condividendo su Instagram le loro canzoni. Il tutto consiste nel suonare da casa un minuto di un proprio brano inedito, mai uscito sulle piattaforme digitali e pubblicare un video su Instagram entro il 30 aprile, taggando la pagina @palermo.suona e inserendo l’hashtag #SuoniAmo. I 16 partecipanti più votati dal pubblico, accederanno alle fasi successive, e si sfideranno amichevolmente a colpi di Musica online.

In palio per gli artisti che arriveranno sul podio ci sono la produzione del proprio brano in studio di registrazione (Zeit studio, GPA studio, Studio Borealis), un videoclip ufficiale realizzato da Enrico Spadafora, uno shooting fotografico e soprattutto la possibilità di calcare i palchi dei più importanti festival in città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla fine di questo contest, Palermo Suona - il portale che si occupa della musica in città che da un anno, sui social network, è un luogo di ritrovo per chi vuole scoprire le nuove produzioni e gli artisti di Palermo, oltre a tutti gli eventi e i concerti di qualità e di rilievo - insieme ad Unlocked, azienda organizzatrice dei maggiori eventi in città, lancerà #SoundHome una nuova sfida per tutti i dj e produttori di musica elettronica che hanno voglia di fare sentire le proprie tracce e soprattutto di suonarle sui grandi palchi degli eventi Unlocked.