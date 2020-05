Miguel de Cervantes nel ventunesimo secolo, una biografia alla carta: l'evento è online

Dopo il grande successo dell’attività #Cervantestodopoesía, l’Instituto Cervantes di Palermo organizza, il prossimo 12 maggio alle ore 17:00, la conferenza “Miguel de Cervantes nel ventunesimo secolo: una biografia alla carta”, appuntamento incentrato sulla biografia del grande scrittore e poeta spagnolo, che si svolgerà on line sulla piattaforma Zoom.

Miguel de Cervantes ha generato intorno alla sua vita miti e leggende, che sono continuate a crescere nel corso dei secoli. Del mito di Miguel de Cervantes sappiamo molto: uomo di ingegno, migliore scrittore in lingua spagnola, etc ... ma cosa sappiamo dell'uomo Miguel de Cervantes? Il professor José Manuel Lucía Megías, che ha pubblicato una nuova biografia di Miguel de Cervantes per la casa editrice Edaf in tre volumi (gioventù di Cervantes, maturità di Cervantes e pienezza di Cervantes) ci parlerà di alcune di queste leggende e miti e risponderà alle domande e ai dubbi posti dai partecipanti.

Il professor José Manuel Lucía Megías, che terrà la conferenza, è un cervantista molto conosciuto e apprezzato. Curatore di più di una decina di mostre sul tema di Cervantes. Ordinario di filologia romanza presso l’Università Complutense di Madrid. Presidente onorario dell'Associazione dei Cervantisti. Consigliere scientifico della Commissione nazionale Cervantes 2016. Curatore della mostra nazionale “Miguel de Cervantes. Dalla vita al mito ”con la quale è stato ufficialmente commemorato il Quarto Centenario della morte di Cervantes presso la Biblioteca Nazionale di Spagna.

Curatore della mostra “Quijotes por el mundo”, che, organizzata dall’Instituto Cervantes, è stata ospitata in molti Instituti Cervantes tra cui quello di Palermo. Titolare della cattedra Cervantes presso l’Universidad Nacional del Centro (Argentina). Vice Presidente dell'Associazione ispanica di Letteratura Medievale. La conferenza sarà in lingua spagnola. Per ricevere link e password è necessario scrivere a: cultpal@cervantes.es