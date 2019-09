Memorial podistico Salvo D’acquisto, Anita Vitrano tra i vincitori del concorso mostra–concept

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La poetessa Anita Vitrano si è classificata al quarto posto ex aequo del Concorso mostra – concept del critico d’arte Paolo Battaglia, organizzazione US ACLI, legato alla decima edizione del Memorial podistico Salvo D’Acquisto. In premio un piatto in ceramica del maestro Nino Parrucca. L ’opera vincitrice sarà esposta nel Museo storico dedicato all’arma dei carabinieri. Il concorso Gold Edition, Concorso-Mostra-Concent, congiunta con l’Uni Pegaso, CESd, Museo storico dedicato all’Arma dei carabinieri, Centro regionale della Lega italiana fibrosi Cistica di Palermo-G. Di Cristina.

