Tom Gaebel, in streaming il live d'apertura dello storico concerto di Frank Sinatra a Palermo

Era il 13 giugno 1987 quando il Brass Group organizzò allo Stadio Comunale della Favorita il concerto di apertura della tournée italiana di Frank Sinatra che rimase nella memoria e nella storia della musica jazz. E ben 30 anni dopo, il 10 aprile 2017, il Brass organizza, in esclusiva nazionale, un altro concerto dedicato alla più grande voce del XX secolo, interpretato da Tom Gaebel. Il concerto sarà in streaming sulla Brass Webtv da venerdì 27 giugno e per tutta la settimana. Ad accompagnare sul palco il crooner tedesco, l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina al Real Teatro Santa Cecilia per la stagione concertistica “Brass in Jazz”. La performance in rete sarà accompagnata da alcuni contributi video con note biografiche e musicali da parte di Gigi Razete, giornalista ed esperto di storia del jazz.

Tom Gaebel classe 1975 è cantante e leader tedesco di una nota band che prende il suo stessonome. Gaebel ha iniziato a studiare musica in tenera età, oltre ad essere figlio d’arte e suona diversi strumenti, tra cui batteria, violino, trombone e pianoforte. Il suo album solista di debutto, Introducing: Myself, è diventato un best seller. Nel 2006 ne è seguito un DVD dal titolo Live in Concert. Il suo secondo album, Good Life del 2007, contiene diversi brani originali. Don't Wanna Dance ha permesso al giovane artista di ampliare il suo stile con brani pop. Mentre nel 2010, ha pubblicato due nuovi album, Music to Watch Girls, concentrandosi sullo stile delle ballate e Easy Christmas. Nel giugno 2010, Gaebel e la sua big band si sono esibiti al Sommerfest per il presidente Christian Wulff tenutosi al Castello Bellevue di Berlino.