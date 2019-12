VIDEO | In silenzio e con gli occhi chiusi, due viole e un pianoforte incantano il Capo

Chiesa dell'Immacolata Concezione strapiena per il concerto del Trio Altopiano, in occasione della rassegna organizzata dai club service "Natale a Palermo". Un repertorio dal '600 ai giorni nostri, con le musiche di Nardini, Bartok e Piazzolla. Ma anche pezzi natalizi come Adeste fideles