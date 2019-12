VIDEO | Le canzoni di Natale suonate da Allevi, un assaggio del concerto al Golden

Il tour natalizio del maestro compositore, pianista e direttore d'orchestra ha fatto tappa in città ieri sera. Eseguite alcune tra le più famose melodie del Natale, in una originale rilettura per pianoforte, coro e orchestra sinfonica, realizzata dallo stesso Giovanni Allevi per l’occasione