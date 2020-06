Dai Grammy Award a Palermo, il concerto di Christian Tumalan sulla web tv del Brass

Sarà Christian Tumalan, vincitore del Grammy Award nel 2014 con la Pacific Mambo Orchestra, il protagonista del concerto in streaming sulla Brass Webtv da venerdì 5 giugno e per tutta la settimana. Ad accompagnare sul palco Mr. Tumalan, a Palermo per la prima volta in Italia e in esclusiva europea, l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina al Real Teatro Santa Cecilia per la stagione concertistica “Brass in Jazz”.

Una scelta importante quella della Fondazione the Brass Group ricaduta sul vulcanico artista internazionale che proprio di recente ha registrato il suo disco chiamando diversi musicisti per incidere il suo ultimo disco The III Side. Motivo d’orgoglio tutto italiano, tra i musicisti, grazie alle sue internazionalmente riconosciute doti di chitarrista, troviamo anche Alex Britti, che dà il suo contributo in uno dei brani dell’album. Il concerto in rete sarà accompagnato da alcuni contributi video con note biografiche e musicali da parte di Gigi Razete, giornalista ed esperto della storia della musica jazz.

Tumalan è stato nominato uno dei migliori tastieristi nel prestigioso # 39-mo Annual Jazz Station Awards / The Best Jazz of 2017, Usa. Nato a Celaya, Guanajuato, in Messico. Christian ha studiato pianoforte classico alla "Escuela Superior de Música" di Città del Messico per un periodo complessivo di 10 anni. Successivamente ha rivolto i suoi interessi allo studio della musica jazz. Ha poi ulteriormente sviluppato le sue capacità in pianistica afro-cubana e nell’arrangiamento per le Big Band, raggiungendo 4 Master professionali in musica, tra cui anche l'ingegneria del suono.

Tumalan ha fatto programmazione del modello Midi e sound design per il leader internazionale in software musicali Native Instruments, una società con sede in Germania. Attualmente, Tumalan si esibisce attivamente in Centro America e negli Stati Uniti, dove ha lavorato e condiviso il palco con numerosi musicisti importanti, tra cui Arturo Sandoval, Pete Escovedo, Ray Obiedo (Herbie Hancock), Giovanni Hidalgo, Tito Puente jr., Jon Faddis, Dafnis Prieto, (ex batterista di Michel Camilo), Karl Perazzo (attuale percussionista di Carlos Santana), Sheila E. (Prince, Alex Acuña, Michael Spiro, Jeff Chambers (Dizzy Gillespie), Calixto Oviedo, Poncho Sánchez, Tommy Igoe, Wayne Wallace, John Santos, Eddie Marshall (Stan Getz), Bill Watrous (Quincy Jones), Wayne Wallace e tanti altri ancora.