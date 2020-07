La musica ritorna in ospedale: concerto al Buccheri La Ferla

La musica ritorna in ospedale. Martedì 21 Luglio alle ore 18,00 nella Chiesa dell’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebnefratelli, con ingresso libero e aperto a tutti, avrà luogo un concerto d'organo del maestro Diego Cannizzaro dal titolo “la musica riparte”. L'evento musicale, potrà essere seguito in Chiesa dove verrà garantito il giusto distanziamento sociale, nei giardini dell'Ospedale e per i pazienti attraverso la filodiffusione esistente in tutti i reparti e sale d'attesa.

“Ho voluto organizzare questo momento musicale - dichiara fra Alberto Angeletti, il superiore dell’Ospedale - per offrire un momento di svago che aiuti pian piano a superare questi mesi difficili e pesanti per l'intera popolazione e per ricreare il senso di Famiglia Ospedaliera che ha il piacere di condividere dei momenti diversi da quelli dell'attività ospedaliera e di socializzazione che ha sempre caratterizzato le Strutture dei Fatebenefratelli. Inoltre per i pazienti, sarà l’occasione di fruire di un momento di svago in un contesto di sofferenza. Questo ha certamente delle ricadute positive sull'ammalato che diventa destinatario di un'attenzione particolare che va oltre la cura della malattia".