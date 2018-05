Concerti finali del laboratorio "Incontro con l'autore"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Due gli eventi in programma, uno a Palermo e l’altro a Ribera, a conclusione del laboratorio/masterclass “Incontro con l’autore” che il compositore palermitano Gianfranco Gioia ha condotto durante l’anno accademico presso l’Istituto Superiore di Studi Musicale “Arturo Toscanini” di Ribera. Il laboratorio ha offerto ai giovani e giovanissimi studenti riberesi l’opportunità di misurarsi con un repertorio di musica da camera nuovo e inusuale, potendosi confrontare, sul piano esecutivo, in maniera diretta con il compositore e stimolando così un approccio che conciliasse nel contempo le diverse prospettive ed ‘intenzioni’ interpretative: quella dell’autore, quella dell’esecutore e quella insita nel testo musicale in sè.

Entrambi i concerti sono inseriti nel ricco cartellone della Stagione Concertistica Itinerante 2018 dell'Istituto che vedrà protagonisti più di 200 musicisti del Toscanini, tra docenti e giovani talenti, in 30 eventi che si terranno in diverse città: Ribera, Sciacca, Agrigento, Segesta/Calatafimi, Palermo, Roma, Novara, Maenza. Una imponente maratona musicale che dal mese di Aprile fino al 10 Novembre impegnerà tutti i Dipartimenti attualmente attivi (22 Corsi di laurea di strumenti classici e jazz) frequentati da 350 studenti provenienti da varie Province Siciliane e 35 Comuni diversi. I giovani interpreti del Toscanini avranno modo di essere apprezzati in varie formazioni e in sedi pretigiose quali il Teatro Pirandello di Agrigento, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Greco di Segesta (TP), la sala Baldini in Campitelli a Roma, il Festival Internazionale di Maenza (LT) e anche nel territorio grazie alla preziosa collaborazione dei Comuni di Ribera, Sciacca, Agrigento e Calatafimi.

Da segnalare la rassegna di 4 concerti in Sala Onu al Teatro Massimo di Palermo e l’appuntamento estivo ormai fisso con il Festival Le Dionisiache 2018 che si terrà il 10 Agosto al Teatro Greco di Segesta/Calatafimi. I due concerti avranno luogo presso l’oratorio di Santo Stefano protomartire di Palermo, sabato 12 maggio alle ore 18,30 e presso l’auditorium dell’istituto Toscanini di Ribera, domenica 13 maggio alle ore 18.00.