E' ufficiale: a Capodanno si ride con Nino Frassica e si balla con Biondi e i Tinturia

Ora è ufficiale. Sarà la società "PuntoeaCapo srl" ad organizzare gli spettacoli della notte di Capodanno. Ne dà notizia il Comune, che conferma (come già anticipato ieri) le esibizioni fra gli altri di Mario Biondi e dei Babil on Suite a piazza Giulio Cesare; mentre al Cep andranno in scena Nino Frassica & Los Plaggers e Lello Analfino & i Tinturia al giardino Peppino Impastato di San Giovanni Apostolo al Cep.

La scelta della Giunta, dopo l'esame delle manifestazioni d'interesse pervenute al settore Culture, è stata motivata anche dall'aver proposto artisti di analogo spessore per le due piazze. "Ci aspettiamo - dicono il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore Adham Darawsha - non una ma due splendide feste di piazza, per iniziare al meglio il nuovo anno all'insegna di una città viva e vitale dal centro alle periferie".