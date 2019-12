Concerti di Capodanno, scelti gli artisti: Biondi in piazza Giulio Cesare, i Tinturia al Cep

Capodanno 2020 con Mario Biondi a piazza Giulio Cesare e i Tinturia al Cep, assieme a Nino Frassica. Sono queste le proposte artistiche scelte dagli uffici comunali del settore Cultura per i due concerti che saranno organizzati la notte di San Silvestro.

Domani la delibera preparata dall'assessore Adham Darawsha andrà in Giunta per l'approvazione definitiva. Dopodiché ci sarà la proclamazione ufficiale. Quest’anno non è previsto un bando di gara, bensì una manifestazione di interesse. Ciò significa che l’amministrazione sceglierà direttamente la proposta senza graduatorie né punteggi.

A causa del cantiere dell'Anello ferroviario, che non garantiscono la possibilità di organizzare il calassico concertone a piazza Politeama, gli spettacoli si sposteranno in periferia. Biondi, artista di fama internazionale, sarà impegnato a piazza Giulio Cesare; mentre la festa del Cep - il quartiere è all'esordio nelle manifestazioni di Capodanno - sarà affidata alla comicità di Frassica e alla musica di Lello Analfino (autore dell'inno del Palermo calcio) e dei Tinturia. Le proposte arrivate agli uffici comunali erano 12, in lizza tra gli altri c'erano gli Stadio, Francesco Gabbani, Rocco Hunt e Iva Zanicchi.