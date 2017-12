Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Venerdì 22 Dicembre ore 16:30, via Vincenzo Li Muli 110. La comunità militante AUDACES presenta il libro "CALCIOPOP, Dizionario sentimentale del pallone" di Giovanni Tarantino, già autore del libro "Una storia in Rosa e Nero" Da Andy Capp a Corto Maltese, dalle figurine ai Guerrieri della notte, passando per Arancia Meccanica e le canzoni più o meno note. Icone utilizzate dai tifosi, che spesso inconsapevolmente veicolano storie, tradizioni, simboli, mutuati dall'immaginario pop. CALCIOPOP è dunque un libro-viaggio sulla storia e l'immaginario del movimento ultras in Italia.