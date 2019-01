Compromessi sposi: dal 24 gennaio nelle sale la commedia con Vincenzo Salemme e Diego Abatantuono

Uscirà nelle sale il 24 gennaio in tutt'Italia il film "Compromessi sposi", commedia del 2019, diretta da Francesco Micciché, con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme.

Una giovane fashion blogger di Gaeta (Grace Ambrose) e un ragazzo milanese (Lorenzo Zurzolo) che aspira a fare il cantautore sembrerebbero avere poco in comune, ma quando scocca la scintilla dell'amore ogni differenza scompare. Nel giro di una notte decidono di sposarsi. Anche i loro padri non hanno niente in comune: Gaetano (Vincenzo Salemme) è un rigido sindaco del Sud, Diego (Diego Abatantuono) è un ricco imprenditore del Nord. Se tra i ragazzi è stato subito amore, tra i futuri consuoceri è invece odio a prima vista. A unirli un solo obiettivo: impedire a ogni costo il matrimonio dei figli. In una battaglia giocata con ogni mezzo e che coinvolgerà tutta la famiglia, riuscirà la coalizione paterna a scongiurare le nozze dei figli?

“Compromessi sposi” è il terzo lungometraggio di Francesco Miccichè da un’idea di Roberto Cipullo e una sceneggiatura di Michela Andreozzi, Alessia Crocini con Fabrizio Nardi, Christian Marazziti e Massimiliano Vado. Tra i protagonisti Vincenzo Salemme (Gaetano) e Diego Abatantuono (Diego) nei panni dei padri dei due giovani sposi interpretati da Lorenzo Zurzolo (Riccardo) e Grace Ambrose (Ilenia).

Accanto a loro le madri Rosita Celentano (Amelia) e Elda Alvigini (Mia) e i parenti Dino Abbrescia (Tito) e Valeria Bilello (Claudia), oltre alla wedding planner Susy Laude (Michela) e alla partecipazione di Sergio Friscia nei panni del Comandante dei Carabinieri. I testimoni degli sposi sono interpretati da Carolina Rey (Carolina), Irene De Matteis (Ilaria), Federico Rossi (Matteo) e Francesco Buttironi (Francesco). La fotografia è di Marcello Montarsi, la scenografia di Maria Rita Cassarino, i costumi di Stefano Giovani mentre il montaggio è affidato a Patrizio Marone.



