Il 27 settembre al Teatro Politeama di Palermo si terrà la conferenza internazionale dal titolo “Cittadinanza europea attraverso il Patrimonio culturale” organizzata dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire nell’ambito delle iniziative dell’Anno europeo del Patrimonio culturale.



L’evento è gratuito iscrivendosi qui. Interverranno i rappresentati di oltre 30 Agenzie Nazionali Erasmus+ europee e illustri ospiti internazionali. Si potrà visitare una mostra di foto e video su progetti inerenti il Patrimonio culturale realizzati a livello europeo da partecipanti al Programma Erasmus.

Inoltre sarà aperta la partecipazione alle 4 tavole rotonde con contributi internazionali sui seguenti temi:

• Il patrimonio culturale per rafforzare l'identità europea (ore 10,30 - 11,30)

• Istruzione e cultura per combattere i radicalismi (ore 12 - 13)

• Il patrimonio appartiene a tutti (ore 14,30 - 15,30)

• Il ruolo del mediterraneo come ponte verso altre culture (ore 15, 30 - 16,30)

La città di Palermo, simbolo dell'incontro tra culture diverse, Capitale italiana della cultura 2018, ospita l’Erasmus, l’Europa e i propri cittadini al Teatro Politeama per una grande giornata internazionale. Per approfondimenti: http://www.erasmusplus.it/palermo-ospita-la-conferenza-internazionale-erasmus-sul-patrimonio-culturale/