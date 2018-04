Il cinema diventa turismo, passeggiata nei set dei grandi film girati in Sicilia

A passeggio per Palermo e per i luoghi della provincia per immergersi nei set dei grandi film girati in Sicilia. Quattro gli appuntamenti all'insegna del cineturismo organizzati dall'associazione Play Sicily.

"Palcoscenico Sicilia" si articolerà in quattro date: la prima domenica 29 aprile, a partire delle 9,30, con una passeggiata per le vie del centro di Palermo alla (ri)scoperta dei luoghi di pellicole come Il Gattopardo, Palermo Shooting, La mafia uccide solo d'estate. Titolo della prima tappa: "Palermo, esterno giorno". La Sicilia, da sempre grande musa ispiratrice della Settima Arte, offre un ventaglio straordinario di suggestioni.

E per la seconda tappa, l'evento si sposterà a Ciminna il 13 maggio per un'immersione nella Donnafugata creata da Visconti e dalla sua crew per Il Gattopardo. La terza e la quarta data ancora da definirsi toccheranno Palazzo Adriano e i luoghi di Nuovo Cinema Paradiso e ancora Palermo, con un itinerario diverso tra Il Gattopardo e Il Padrino. Play Sicily propone un pacchetto di quattro itinerari, imperdibili per i cinefili e per gli innamorati dell'Isola. Il tour con guida si arricchirà della narrazione di anedotti legati alla realizzazione dei film da parte dello scrittore Salvo Toscano.

Per informazioni PlaySicily – Promozione culturale, playsicily@gmail.com o 328.5717631 339.6042434.