"Christmas star", successo al Jolly per lo spettacolo tra moda, comicità e solidarietà

Grande successo ieri sera al teatro Jolly per “Christmas star: la solidarietà in passerella” organizzata da Abio Palermo. In scena per i bambini dei reparti pediatrici di Palermo, Giovanni Nanfa, Tiziana Martilotti e Giuseppe Giambrone. Una serata, all’insegna della moda e della comicità, allietata dalle collezioni 2019 di Mazzara Sciuti, Old River e Do Do Wedding. “Essere un volontario ABIO non è sempre facile” - dichiarano alcuni dei volontari - “ma quando un bambino, dal nulla, sceglie di prenderti per mano e giocare insieme a te, anche le giornate più nere riescono a raddrizzarsi". Anche tanti giovani coinvolti nel progetto. Modelli e modelle dai 18 ai 30 anni e studenti dell’Accademia di trucco e parrucco Estesya di Palermo. L’intero ricavato della serata sarà interamente devoluto all’associazione Abio Palermo che da 40 anni è al fianco dei piccoli degenti per vivere e affrontare insieme la realtà ospedaliera.