"Chiantu di Chiara", la raccolta di poesie di Carmelo Modica

In considerazione dell’interesse primario dell’Associazione Il Genio Di Palermo, per lo sviluppo della Cultura e delle tradizioni popolari, alla continua ricerca del “Genio” creativo che è dentro ognuno di noi siciliani, sabato 16 giugno alle ore 17,30, nella Sala Rostagno di Palazzo delle Aquile, presenterà il nuovo libro dello scrittore/poeta palermitano, Carmelo Modica. Dopo “Il Pelo Bianco e altre Storie” e “Come Quando Non C’è”, ecco “Chiantu di Chiarìa”, la sua prima raccolta di poesie in dialetto siciliano. Presenta Stefano Drago (Presidente dell’Associazione Il Genio di Palermo), con l’intervento di Silvana Sardina (Attrice e scrittrice) e lo stesso autore che illustrerà il suo percorso poetico attraverso la lettura di alcuni testi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Carmelo Modica nasce a Palermo l’8 gennaio 1972. Si laurea in mediazione linguistica e conosce quattro lingue. Scrive già dall’età di otto anni. Negli ultimi anni si è cimentato nella poesia (italiana e dialettale), che rispondono in maniera diversa all’esigenza dell’autore di esprimersi rispetto alla poesia. Ha pubblicato la raccolta di racconti “Il Pelo Bianco e altre Storie” (reperibile online sul sito ilmiolibro.it), la silloge poetica “Come Quando Non C’è” e quest’ultimo “Chiantu di Chiarìa”. I suoi libri di poesie sono prenotabili online e nelle principali librerie italiane. I suoi temi: l’amore, il distacco, la nostalgia, il rimpianto. Senza trascurare l’impegno civile, la rinascita, il riscatto.