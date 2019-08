Al via la quarta edizione del Cefalù film festival: in finale 48 cortometraggi di 22 stati

Numeri da record per il Festival internazionale riservato ai cortometraggi. Sono stati 2.466 i corti iscritti che sono stati selezionati da una giuria di cento esperti. Di questi solo 204 sono approdati alle semifinali e ora in 48 si disputeranno la vittoria finale. Nelle prime due serate, in programma il 23 e 24 agosto nella base logistico addestrativa dell'Esercito Italiano, verranno proiettati 24 film per sera. Solo 10 per sera accederanno alla finalissima che si terrà giorno 28 con venti corti in gara.



I 48 cortometraggi in gara arrivano da 22 stati diversi. Otto sono di registi italiani. Sette, invece, arrivano dall'Iran. Sei cortometraggi provengono dagli Stati Uniti, cinque dall'India e due ciascuno arrivano da Russia, Canada, Afghanistan e Ucraina. Con un solo cortometraggio sono rappresentanti gli stati del Bangladesh, Egitto, Marocco, Bielorussia, Indonesia, Spagna, Uzbekistan, Siria, Francia, Turchia, Libano, Portogallo, Giappone e Moldovia.



Tutti i cortometraggi che partecipano alla fase finale non necessitano di alcuna traduzione: per loro parlano musica ed immagini. In finale arrivano anche alcuni film di animazione e qualche documentario. Tra questi un reportage su Chernobyl con immagini inedite girate dentro la zona rossa. Sempre in finale un documentario su un parco naturale indiano. Riusciranno però ad avere la meglio sui film occidentali? A stabilire il vincitore sarà una giuria tecnica che avrà anche il compito di assegnare i seguenti riconoscimenti: Premio speciale della Giuria, Premio miglior regia, Premio per la migliore attrice, Premio per il migliore attore, Premio miglior corto straniero, Premio miglior corto di animazione, Premio per la migliore sceneggiatura, Premio migliore colonna sonora.

Il programma delle proiezioni

23 Agosto 2019

The Balance

With A Clean Slatе

Country Of Opportunity

Lost In The Mall

Nothing Is Impossible

Empty Title

Thoughtless Everyday

Bubbles "Short Version"

America

Like And Follow

Exclamation!

Red / White

Child Honesty

Happy Birthday My Love

Small Minds

Six Home

It's Your Turn

The Thesis Of The Courage

Lunch Break

Adhuri Tu

My View,Your Eyes

Lawyer Lady (Signora Avvocata)

Heaven Of Children

Malatedda

24 Agosto 2019

90-60-90

Plastic

Sea

The Neighbors

Toasted

Flight To Paris Time

Help The Water

Back In 5 Minutes

She Is Alone

The Journey

Nature

And Again And Again And Again

Don't Talk To Strangers

The Comeback

I Have No Home

Peace Carpet

Suddenly The Silence

I'd Love To

The Other Lisbon Story

Il Mio Cinema

Otilia

Here

The Imaginary Friends Shop

Wonderwall