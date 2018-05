Tuffo antropologico tra curiosità e aneddoti: visite serali al Castello di Caccamo

Tutte le sere - il venerdì, sabato e domenica - fino a ottobre l’associazione culturale BC Sicilia Caccamo organizza medioevo e barocco a lume di candela.

La Sezione di Caccamo di BCsicilia, si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Presidente cittadino è Laura Scimeca, vicepresidente Eliana Geraci, segretario Santo Galbo ed economo Giusy Geraci, mentre responsabile per la comunicazione Ignazio Pravatà e responsabile per la formazione Giovanni Aglialoro. La sezione locale di Caccamo per il 2018 prevede una attività costruita sulla promozione e fruizione del Castello e del circuito monumentale del borgo medievale con le sue valenze storico e artistiche. Saranno organizzate visite guidate con figuranti in costume d’epoca: un tuffo antropologico tra curiosità, aneddoti e modi di vivere del periodo con rievocazione finale dell’investitura a damigelle e cavalieri.