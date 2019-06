A Palazzo Mazzarino nasce CaMus, la Casa della Musica

A Palazzo Mazzarino nasce il centro culturale CaMus, una "Casa della Musica" che ha l'ambizione di fare promozione sociale a favore del territorio. Il polo culturale, in via Patania 16, a pochi passi dal teatro Massimo, ospita all'interno anche un bar e sarà inaugurato domani alle 19. Alle 20:30 sarà di scena il CaMus Resident Ensemble For Dancing, che eseguirà musiche di Salvatore Bonafede con gli arrangiamenti di Roberta Giuffrida. Una parte del programma sarà dedicata alle song frutto della collaborazione tra Salvatore Bonafede ed il cantante Gaetano Riccobono. Alle 23 ad esibirsi sarà CaMus sound system, un collettivo palermitano fondato da Marco Davì, Marco Pagano, Gaetano Dragotta, dj e produttori di musica elettronica. Gli eventi andranno avanti per tutto il fine settimana.

Sabato 22 giugno concerto del Gipsy trio alle 20:30 e dj set, a cura di Ettore Sorrentino e Gaetano Dragotta, dalle 23. La domenica sarà dedicata alla danza con performance sulle note delle chitarre flamenco. La missione del CaMus infatti è proprio quella di mettere in rete esperienze artistiche e culturali diverse per creare una comunità in grado di sperimentare nuovi linguaggi artistici e musicali.