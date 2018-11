Libri, alla Casa della cooperazione si presenta "Linguaggio mafioso" di Giuseppe Paternostro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giovedì 22 novembre alle 18:30, Casa della Cooperazione (via ponte di mare 45-47) ospita la presentazione del volume “Linguaggio mafioso - scritto, parlato, non detto" di Giuseppe Paternostro, un’analisi approfondita e accurata del codice verbale, non verbale e scritto che raccoglie una grande mole documentaristica fatta di interviste, dichiarazioni, intercettazioni, appunti, lettere degli uomini di Cosa Nostra. Insieme all’autore saranno presenti il presidente del Ciss Ong, Sergio Cipolla e Salvo Vitale che guiderà all’ascolto di alcune registrazioni di Onda Pazza, approfondendo in tal modo il linguaggio di radio Aut.

Il volume di Paternostro è un vero e proprio strumento di approfondimento dei metodi comunicativi, del sistema valoriale e delle trasformazioni che il linguaggio della mafia ha subito nel corso degli anni, fino al suo adattamento al milieu culturale in cui il mafioso vive ed esercita il proprio controllo. Dai messaggi criptati, ai pizzini di Provenzano, dalle lettere di scrocco, fino al volto appariscente e televisivo che non esclude l'utilizzo dei social network, per mezzo di alcuni termini chiave, ancora oggi, la mafia parla alla cosa nostra.

Giuseppe Paternostro è ricercatore di linguistica italiana nel dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Palermo. I suoi interessi di ricerca riguardano l’analisi del discorso e la sociolinguistica internazionale. Insegna analisi dei testi pubblici e pragmatica della comunicazione nel corso di laurea magistrale in Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità dell’Ateneo palermitano, in cui dal 2009 tiene il modulo di Pragmatica interculturale per il Master.

Salvo Vitale, professore di storia e filosofia nei licei e co-fondatore di Radio Aut, attualmente scrive su Antimafiaduemila e si occupa di educazione antimafia nelle scuole, cura il sito www.ilcompagno.it, collabora con l’emittente Telejato e ha scritto numerosi libri inerenti la storia di Peppino Impastato, Radio Aut e la mafia più in generale.