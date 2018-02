Carnevale 2018, a Finale di Pollina sfila un carro contro i tabù

A Finale di Pollina, il Carnevale diventa l'occasione ideale per dire no a tabù, stereotipi e pregiudizi. Domenica scorsa per le strade del Comune ha sfilato un carro allegorico dal titolo "Mondo migliore", un'opera contro il razzismo, l’omotransfobia, il bullismo, l'inquinamento ambientale e ogni sorta di maltrattamenti.

"Con questo Carnevale - dichiara Nina Kalinovà, organizzatrice dell'evento e presidente dell’associazione culturale Global earth art - vogliamo semplicemente gioire e divertirci, essendo consapevoli che ogni vita è unica nella sua completezza. Noi tutti siamo qua per stupirci delle meraviglie della vita e non per sottometterci alle paure".

Sul carro anche tre minori stranieri. Hanno sfilato poi alcune creazioni stile “alta moda” di Giovanna Butticè realizzate con materiale di riciclo nel suo laboratorio “Il valore aggiunto” assieme alle creazioni degli alunni dell'istituto d'istruzione superiore statale "Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato" di Cefalù. Ospite d’onore dell’iniziativa è Miss trans Europa 2015, Alessandra Barone.

"Finale - dichiara Alessandra Barone - è un paese meraviglioso con gente accogliente. I suoi occhioni, sguardi d'ammirazione e i sorrisi mi rimangono per sempre nel cuore, un meraviglioso Carnevale ci siamo tutti divertiti tanto"