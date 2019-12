VIDEO | La fuga di Caravaggio, viaggio immersivo tra videoinstallazioni e opere viventi

Varcata la porta di Palazzo Sant'Elia, sembra di ritrovarsi in un tempo passato. Frammenti di dipinti che si materializzano, sonorità barocche e personaggi in costume d'epoca. Caravaggio Experience è la "mostra impossibile" in cui si può vedere in una sola volta tutto l'universo di Michelangelo Merisi