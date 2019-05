Esordio in musica per Salvo Piparo: l'attore canta “I muri di Palermo”

Salvo Piparo omaggia "I muri di Palermo" che raccontano storie di vita, paure, sogni, violenza e amore. L'attore palermitano esordisce nel mondo della musica cantando un testo scritto da Francesco Cusumano, che ha suonato interamente il brano e curato anche la regia del videoclip. Una canzone d'autore con un'interprete d'eccezione. Piparo canta con passione e col suo abituale pathos il brano che affianca storie personali alla storia di tutti i palermitani partendo dai muri dei vicoli della città, mostrati in uno struggente bianco e nero.

I muri a volte sono uno stadio per i bimbi, conservano un segreto e a volte sono un ostacolo. Altre volte sono un foglio di carta per scrivere "Non ti lascerò mai". E per Piparo diventano un mezzo per narrare la Sicilia, cosa che l'attore e ricercatore attento delle tradizioni fa da anni utilizzando principalmente la tecnica del “cunto" e mettendo in scena spettacoli e rapfresentazioni. Il brano è stato mixato e masterizzato da Pietro Zarcone allo studio Labmusic. Il montaggio video è stato realizzato col supporto tecnico di Ciccio Marotta. La produzione è delle associazioni culturali Non Ho Sonno e Kleis. Francesco Cusumano, musicista e autore, collabora con Salvo Piparo da diversi anni, calcando con lui le scene in Sicilia e in Italia. Ha lavorato al fianco di musicisti e artisti di fama nazionale e ha scritto musiche per il teatro e canzoni per artisti quali Mauro Ermanno Giovanardi, Valeria Rossi, Musica Nuda, ottenendo riconoscimenti in prestigiosi premi nazionali. www.francescocusumano.it

